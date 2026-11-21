जैसे उठी हो, करने की दीदार चाँद का।

तू ख़्वाब है,,,



तू ख़्वाब है

एक चाहत का।



तू मयार है

दिलकश ए रक्स का।



तू अक्स है

जोश ए जवानी का।



तू चश्म है ,

तू बज़्म है,

तू दयार है,

लुनाई ओ कमसिन

सी चाहतों का।



तू दिल है

तू जाँ है

नहीं ,नहीं,,,

तू रग़ ए जाँ है

एक कारवां है

मासूम सी

ज़िंदगानी का।



तेरे होठों की

इक जुंबिश से

खिल उठते है

इश्क़ के गुलाब

गोया के बज उठा हों,

उफ़्फ़ ये रबाब शोखियों का।



ज़हन में तितलियाँ

सी उड़ती,

दिल के समंदर की

लहर करती परवाज़

जैसे उठी हो,

करने की दीदार चाँद का।



- हम उम्मीद करते हैं कि यह पाठक की स्वरचित रचना है। अपनी रचना भेजने के लिए यहां क्लिक करें।

1 hour ago