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पीढ़ियों का अंतर

Surya Kant

Surya Kant

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                            पीढ़ियों का अंतर
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
पीढ़ियों से पीढ़ियों
                                                                 
                            

                                                                 
                            
के मत मतांतर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ऑ अहसास ओ
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अंदाज़ ए बयां!
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मुख्तलिफ होते
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जा रहे ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
संवाद के घटते
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चांद को लील रहा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पीढ़ियों का अंतर?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नहीं अंदाज़ ए बयां!
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
सादगी औ किफायत
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो कभी थी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक अहम आदत
                                                                 
                            

                                                                 
                            
होती जा रही
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अब बीते ज़माने
                                                                 
                            

                                                                 
                            
की रवायत।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
पीढियां हैं तो आख़िर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पीढियां ही,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दोनों के अपने अपने
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मसले हैं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो वक्त ने अपने ही
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अंदाज़ में उनकी ओर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उछाले हैं ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वो चुपचाप रह कर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
विघ्नों को सहन कर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पुरुषार्थ करने की आदी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अब हर काम को जताकर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सोशल मीडिया पर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दिखाने की आदी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यहाँ -वहाँ,कहाँ -कहाँ
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बस आभासी ऑ
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फ़कत आभासी!
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ये भी एक अदा रही
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पीढ़ियों के अंतर की
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुहासी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
सब कुछ सामने
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर कुछ नहीं हाथ
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सब के सब डिजिटल
                                                                 
                            

                                                                 
                            
में सिमटे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सब कंप्यूटर इंटरनेट
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और अब ए आई
                                                                 
                            

                                                                 
                            
के साथ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वो स्नेहिल स्पर्श
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वो सानिध्य की मीठी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
धीमी सी धीमी सी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मद्धिम मद्धिम साँस।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक भौतिक
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक आभासी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हो गया लो
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पीढ़ियों में अंतर।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नहीं नहीं सुरसा के
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मुंह की मानिंद
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बढ़ता जा रहा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पीढ़ियों में अंतर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
छीजता जा रहा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पीढ़ियों का अंतर!?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
-सूर्य कांत शर्मा
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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