आप अपनी कविता सिर्फ अमर उजाला एप के माध्यम से ही भेज सकते हैं

बेहतर अनुभव के लिए एप का उपयोग करें

Hindi News ›   Kavya ›   Mere Alfaz ›   Pahchaan ki Talaash
विज्ञापन

लोकप्रिय विषय

पहचान की तलाश

Surya Kant

Surya Kant

Mere Alfaz 
                
                                                         
                            पहचान की तलाश,,,
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
पहचान की तलाश है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
युगों- युगों से,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जन्म- जन्मांतर से,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
स्वयं से स्वयं की
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तलाश है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
धर्म में-कर्म में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
या फिर स्व के
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मर्म में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पहचान की तलाश है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
पंचभूत के विकारों में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसके आकार में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसके निराकार में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पहचान की तलाश है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
काबा में काशी में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मूर्त में अमूर्त में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अल्लाह और ईश्वर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
की पहचान की तलाश है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
सज़दे में रहूं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
या के समाधि में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बस इसी वहम को
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ख़ारिज़ करने की
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तलाश है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तेरी दुनिया में हैं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फरिश्ते भी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ऑ शैतान भी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर उन्हें ठीक से
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पहचान की तलाश है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
सुना है के
                                                                 
                            

                                                                 
                            
माँ के पैरों तले
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जन्नत ऑ
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पिता में आकाश ऊंचाई,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसी सच्चाई की
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तलाश है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्रारब्ध से पुरुषार्थ तक
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पुण्य से प्रताप तक।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यहाँ वहाँ
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कहाँ कहाँ
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पहचान ही की
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तो तलाश है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
सब ओर तलाशा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कभी अहम में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कभी वहम में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पहचान ही की
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तलाश है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
-सूर्यकांत शर्मा
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

                        - हम उम्मीद करते हैं कि यह पाठक की स्वरचित रचना है। अपनी रचना भेजने के लिए यहां क्लिक करें।
एक घंटा पहले

कमेंट

कमेंट X

😊अति सुंदर 😎बहुत खूब 👌अति उत्तम भाव 👍बहुत बढ़िया.. 🤩लाजवाब 🤩बेहतरीन 🙌क्या खूब कहा 😔बहुत मार्मिक 😀वाह! वाह! क्या बात है! 🤗शानदार 👌गजब 🙏छा गये आप 👏तालियां ✌शाबाश 😍जबरदस्त
विज्ञापन

Recommended

UGC Rachna

विशेष

Amar Ujala Kavya brings you a collection of news related to poetry and literary world with hindi poems, hindi shayari, urdu poetry. Read shayari and one line shayari in hindi of different flavors like love shayari, sad shayari, romantic shayari, life shayari and masterpieces of great poets

© 2020-21 Amar Ujala Limited
X
बेहतर अनुभव के लिए
4.3
ब्राउज़र में ही

अब मिलेगी लेटेस्ट, ट्रेंडिंग और ब्रेकिंग न्यूज
आपके व्हाट्सएप पर

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree