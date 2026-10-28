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हाथों में रची मेंहदी,,

Surya Kant

Surya Kant

Mere Alfaz 
                
                                                         
                            हाथों में रची मेंहदी,,
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
यूं ही रचाई जाती,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हाथों में मेंहदी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर ख़ास ओ आम
                                                                 
                            

                                                                 
                            
के माैके ब मौके।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हाथों पर हरी रंग की
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लकीरों में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कोई इनमें ढूंढता
                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्रेम का लाल रंग
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तो कोई कुछ और
                                                                 
                            

                                                                 
                            
गहरा झांके।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कभी मुहब्बत
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कभी इबादत
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बस हाथों में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रची मेंहदी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ढूंढती मौके ब मौके।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कभी मुहब्बत में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कभी जुदाई में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेंहदी रही बस
                                                                 
                            

                                                                 
                            
खुदाई में।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कभी हुस्न को निखारा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कभी इश्क़ को
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पखारा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कभी मीठी सी हँसी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तो कभी शोख सा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इशारा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेंहदी ने देखो
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्या क्या नहीं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सँवारा?!
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कभी हाथों में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रच,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पिया का नाम
                                                                 
                            

                                                                 
                            
है ,छुपाया
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तो कभी उसकी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
याद को मेंहदी में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
डुबोया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेंहदी तो मेंहदी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रही,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बस बदल गईं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इश्क़ ओ हुस्न
                                                                 
                            

                                                                 
                            
की कसमें
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वक्त के साथ
                                                                 
                            

                                                                 
                            
समाज की रस्में।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कभी रहा होगा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दौर ए मुहब्बत
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अब तो मेंहदी भी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दौर ए फैशन को
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेहमां!।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
नक़ल के दौर में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फैशन परस्ती के
                                                                 
                            

                                                                 
                            
माहौल में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इंसा के नए
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फितरत ए दौर में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेंहदी भी तलाशे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कोई और आस्मां,,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेंहदी भी तलाशे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कोई और आस्मां,,,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आपका मित्र
                                                                 
                            

                                                                 
                            
-सूर्यकांत शर्मा
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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