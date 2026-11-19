कुछ ऐसी प्रभु जुगत करो कि खुद को देख

आपको देखकर,,,,



आईने में आपको देखकर

वो दिन पुराने याद आ गए।

गर्भनाल से जुड़े ,

ईश्वर से किए

वो वादे सारे याद आ गए।

मां की गोद में

सोते जागते में

उसे याद कर

हंसते रोते हुए

मुंह बनाने याद आ गए।

बचपन में वो पूजा प्रसाद

पाने के मासूम से बहाने

याद आ गए।

कभी लड़कपन में

कभी यौवन में

ईश्वर से किए वादों को

पंच विकारों में डुबोने

के तरीके याद आ गए।

यौवन की खुमारी में डूबे

स्वार्थ की बयार खोए

मां बाप को दरकिनार कर

मौज़ उड़ाने के रुक्के

याद आ गए।

खुद को आईने में

देख आप याद आ गए।

आज श्वेत केश औ झुर्रियों

से सज्जित,

आईने में आपको देखकर,

लज्जित होने के,

निम्मज्जित बहाने

याद आ गए।

कामना वासना को

देखते ताकते

लार सी टपकाते।

अब मौत को

सिरहाने देख

अब योग ध्यान

याद आ गए।

आईने में आपको देख

प्रारब्ध से अब तक के

सारे कारनामे याद आ गए।

कुछ ऐसी प्रभु जुगत करो

कि खुद को देख

कह उठें कि

आपको बुलाने के

नाम सारे याद आ गए,

आपको बुलाने के

नाम सारे याद आ गए।



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58 मिनट पहले