सिकंदर या बदनसीब

इस दुनियाँ में ,

अजब ही - -

मंजर है ,

कहीं पर - -

अपनापन दिखता है - -

तो कहीं ,

पीठ पीछे - -

खंजर ,

क्यों हैं ?



यह भी मालुम है ,

दुनियाँ को - -

कन - कन में ,

भगवान बसते हैं - -

तो इस धरती पर,

कहीं मस्जिद - -

तो कहीं ,

मंदिर - -

क्यों है ?



इसी क्रम में ,

जब सारे जहाँ के - -

बंदे आपके है ,

तो फिर कोई - -

दोस्त या ,

या कोई - -

दुश्मन ,

क्यों है ?



और अंत में,

तू लिखता है - -

हर किसी का,

मुकद्दर - -

तो कोई ,

बदनसीब - -

और कोई ,

मुकद्दर का - -

सिकंदर ,

क्यों है?

-सुरेश कुमार झा 'अल्हर'

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एक घंटा पहले