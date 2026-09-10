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सरलता से संघर्ष तक

Suresh Kumar

Suresh Kumar

Mere Alfaz 
                
                                                         
                            सच में ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ये जिंदगी हमें - -
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कदम - कदम पर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपना महत्व या - -
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मोल (कीमत )से,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वाकिफ करवाती है - -
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कभी तो ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ये बरदान स्वरूप में - -
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बहुत कुछ दे देती है ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तो कभी - -
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सब कुछ से ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हमें बंचित कर - -
                                                                 
                            

                                                                 
                            
देती है ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सचमुच - -
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ये हमें ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जीने की कला से - -
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सिखाती है ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
या रूबरू - -
                                                                 
                            

                                                                 
                            
करवाती है l
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
सच में ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यह जिंदगी ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हमें बहुत कुछ - -
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सिखाती है ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ये कभी हंसाती है - -
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कभी हमें ये,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रुलाती भी है - -
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अर्थात् ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक सी - -
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कहाँ रहती है ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ये जिंदगी - -
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सच कहा जाय तो - -
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यह जिंदगी ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सुख - दुःख का - -
                                                                 
                            

                                                                 
                            
संगम है l
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
अंततः ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यह जिंदगी ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कभी कठिन - -
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तो कभी ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सरल भी - -
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बन जाती है l
                                                                 
                            

                                                                 
                            
-सुरेश कुमार झा 'अल्हर'
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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30 मिनट पहले

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