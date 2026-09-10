सरलता से संघर्ष तक

सच में ,

ये जिंदगी हमें - -

कदम - कदम पर,

अपना महत्व या - -

मोल (कीमत )से,

वाकिफ करवाती है - -

कभी तो ,

ये बरदान स्वरूप में - -

बहुत कुछ दे देती है ,

तो कभी - -

सब कुछ से ,

हमें बंचित कर - -

देती है ,

सचमुच - -

ये हमें ,

जीने की कला से - -

सिखाती है ,

या रूबरू - -

करवाती है l



सच में ,

यह जिंदगी ,

हमें बहुत कुछ - -

सिखाती है ,

ये कभी हंसाती है - -

कभी हमें ये,

रुलाती भी है - -

अर्थात् ,

एक सी - -

कहाँ रहती है ,

ये जिंदगी - -

सच कहा जाय तो - -

यह जिंदगी ,

सुख - दुःख का - -

संगम है l



अंततः ,

यह जिंदगी ,

कभी कठिन - -

तो कभी ,

सरल भी - -

बन जाती है l

-सुरेश कुमार झा 'अल्हर'

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30 मिनट पहले