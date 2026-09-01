समय सबसे बलवान

किसी ने ,

सच ही कहा है कि - -

वक़्त या समय ,

इंसान से ज्यादा - -

बलवान या ताकतवर,

होता है - -

समय बदलते ,

देर नहीं लगता है - -

यह काल चक्र के ,

रुप में - -

हमेशा ,

घूमता रहता है - -

या बदलता रहता है l



उदाहरण स्वरूप में,

चिड़ियाँ या - -

कीड़े - मकोड़े को,

ले सकते हैं - -

चिड़ियाँ जब ,

जीवित रहती है तो - -

कीड़े -मकोड़े ,

को खाती है - -

वहीं चिड़ियाँ ,

मर जाती है - -

कीड़े - मकोड़े ,

उसे खाते हैं - -

भाव या ,

तातपर्य यह है कि - -

इस बात का ,

ध्यान रखा जाय - -

समय या स्थिति ,

कभी भी - -

बदल सकती है ,

इसलिए ,

सब को महत्व दो - -

आदर करो ,

किसी को अपमान या - -

कम करके ,

मत आंको l



ऐसा नहीं है कि,

तुम ताकतवर - -

बलवान नहीं हो ,

फिर भी - -

समय तुजसे ज्यादा,

ताकतवर और - -

बलवान है l

-सुरेश कुमार झा 'अल्हर'

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एक घंटा पहले