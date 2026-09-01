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समय सबसे बलवान

Suresh Kumar

Suresh Kumar

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                            किसी ने ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सच ही कहा है कि - -
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वक़्त या समय ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इंसान से ज्यादा - -
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बलवान या ताकतवर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
होता है - -
                                                                 
                            

                                                                 
                            
समय बदलते ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
देर नहीं लगता है - -
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यह काल चक्र के ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रुप में - -
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हमेशा ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
घूमता रहता है - -
                                                                 
                            

                                                                 
                            
या बदलता रहता है l
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
उदाहरण स्वरूप में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चिड़ियाँ या - -
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कीड़े - मकोड़े को,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ले सकते हैं - -
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चिड़ियाँ जब ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जीवित रहती है तो - -
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कीड़े -मकोड़े ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
को खाती है - -
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वहीं चिड़ियाँ ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मर जाती है - -
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कीड़े - मकोड़े ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसे खाते हैं - -
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भाव या ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तातपर्य यह है कि - -
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इस बात का ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ध्यान रखा जाय - -
                                                                 
                            

                                                                 
                            
समय या स्थिति ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कभी भी - -
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बदल सकती है ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इसलिए ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सब को महत्व दो - -
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आदर करो ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किसी को अपमान या - -
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कम करके ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मत आंको l
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
ऐसा नहीं है कि,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम ताकतवर - -
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बलवान नहीं हो ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर भी - -
                                                                 
                            

                                                                 
                            
समय तुजसे ज्यादा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ताकतवर और - -
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बलवान है l
                                                                 
                            

                                                                 
                            
-सुरेश कुमार झा 'अल्हर'
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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