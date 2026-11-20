गुरुत्वाकर्षण न हुआ, हमारे प्रयास में।

जो मिल गया था न्यूटन को नसीब से।

क्यों नही लिखा गया हमारे नसीब में।



काश! एक सेब टपक जाता डाल से।

बैठे हुए थे बागान में इसी इंतजार में।



पर सेब झूलता ही रह गया डाल से।

क्या बहुत था एक न्यूटन संसार में।



क्या जाता मिलता थोड़ा क्रेडिट हमें।

नया एक सिद्धांत जुड़ता किताब में।



लोग बोलते मेहनत करते,फल पाते।

हम कहे फल गिरे मेहनत कर जाते।



जाने कब सेब टपक जाए नसीब से।

नसीब हंसकर कहे, बैठो इंतजार में।



कहीं सेब गिरे तो, सिद्धांत बन जाए।

अब हर बाग में,टहलते इस आस में।



आकर्षण ज्यादा था, सेब का पेड़ से।

गुरुत्वाकर्षण न हुआ, हमारे प्रयास में।

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1 hour ago