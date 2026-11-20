हर पल में छिपा है, जीवन का संदेश।

बैठा टेलीविजन पे, छोड़ बैठा विजन।

विजडम से दूर, बना दी तूने किंगडम।



शास्त्र ज्ञान तेरा,बना व्हाट्सएप्प ज्ञान।

'आई विजिट माई वे',पर थिरकते पाँव।



क्या भूल चुका, सही गलत का फरक।

अपनों को मारकर, बना बैठा तू नरक।



कैसे खो गया तू, भूलभुलैया के बीच।

आज घिरा हुआ,है तू दुश्मन के बीच।



लौट आ पंछी,अपने घोंसले की ओर।

अभी बहुत वक्त है, होने को यह भोर।



घिरी हुई घटाएं, स्याह हो रहा अम्बर।

विश्रांति है घोंसले में, लौट मन मयूर।



क्यो सुहावने लगते, हो जब दूर डूंगर।

पहचान तो ले तू,आस्तीन के विषधर।



कर चिंतन जरा, वक्त का मोल जान।

दुश्मन नहीं बाहर, भीतर बैठा मान।



जबान फैलाए जहर,मन मे भरा विष।

गली ग़लोज़ तू, मतकर व्यर्थ बहस।



आपसी कलह में, नही है इसका हल।

वक्त को पहचान, वक्त से कर सुलह।



मन की यह परत, एक एककर खोल।

मन की गहराइयों में, तू सत्य खोज।



अनंत की कविता,तुझ में बसा अशेष।

हर पल में छिपा है, जीवन का संदेश।

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एक घंटा पहले