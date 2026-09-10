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मेरा एहसास

Suresh Kumar

Suresh Kumar

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                            ऐसा प्रतीत,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
होता है कि - -
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रुठे - रुठे से ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लगते हो - -
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
यदि तुम्हारी ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इजाज़त हो तो - -
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मना के ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दिखाऊँ - -
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्या ?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सच में - -
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दिल का ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बुरा हाल - -
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हो गया है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यदि तुम्हारी - -
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अनुमति हो तो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बताऊँ - -
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्या ?
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम्हारी ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नजरों देख कर - -
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मालूम पड़ता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरा प्यार में - -
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुझे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
खोट दिखाई देता है - -
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अब तुझे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कैसे यकीन दिलाऊँ - -
                                                                 
                            

                                                                 
                            
या यों कहे तो ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कैसे ?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यकीन (जताऊँ) दिलाऊँ - -
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुझे l
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
लकिन,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मुझे इस बात का - -
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अफ़सोस है कि,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम कभी - -
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मुझे कहते नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ये भी यकीन - -
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दिलातो हो कि,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
साथ रहते हैं - -
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लकिन ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कभी तो - -
                                                                 
                            

                                                                 
                            
साथ रहते नहीं l
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
दिल में दर्द तो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बहुत है - -
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कैसे ?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बताऊँ तुझे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्या?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रोकर तुम्हें - -
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दिखाऊँ ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुझे - -
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सच में ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम कभी भी - -
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नहीं समझ पाओगे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मुझे - -
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक बार,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कहकर देखो - -
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम्हें कैसे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
समझा पाउँगा - -
                                                                 
                            

                                                                 
                            
-सुरेश कुमार झा 'अल्हर'
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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31 मिनट पहले

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