मेरा एहसास

ऐसा प्रतीत,

होता है कि - -

रुठे - रुठे से ,

लगते हो - -



यदि तुम्हारी ,

इजाज़त हो तो - -

मना के ,

दिखाऊँ - -

क्या ?

सच में - -

दिल का ,

बुरा हाल - -

हो गया है,

यदि तुम्हारी - -

अनुमति हो तो,

बताऊँ - -

क्या ?



तुम्हारी ,

नजरों देख कर - -

मालूम पड़ता है,

मेरा प्यार में - -

तुझे,

खोट दिखाई देता है - -

अब तुझे,

कैसे यकीन दिलाऊँ - -

या यों कहे तो ,

कैसे ?

यकीन (जताऊँ) दिलाऊँ - -

तुझे l



लकिन,

मुझे इस बात का - -

अफ़सोस है कि,

तुम कभी - -

मुझे कहते नहीं,

ये भी यकीन - -

दिलातो हो कि,

साथ रहते हैं - -

लकिन ,

कभी तो - -

साथ रहते नहीं l



दिल में दर्द तो,

बहुत है - -

कैसे ?

बताऊँ तुझे,

क्या?

रोकर तुम्हें - -

दिखाऊँ ,

तुझे - -

सच में ,

तुम कभी भी - -

नहीं समझ पाओगे,

मुझे - -

एक बार,

कहकर देखो - -

तुम्हें कैसे,

समझा पाउँगा - -

-सुरेश कुमार झा 'अल्हर'

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31 मिनट पहले