मेरा एहसास

ऐसा प्रतीत,
होता है कि - -
रुठे - रुठे से ,
लगते हो - -
यदि तुम्हारी ,
इजाज़त हो तो - -
मना के ,
दिखाऊँ - -
क्या ?
सच में - -
दिल का ,
बुरा हाल - -
हो गया है,
यदि तुम्हारी - -
अनुमति हो तो,
बताऊँ - -
क्या ?
तुम्हारी ,
नजरों देख कर - -
मालूम पड़ता है,
मेरा प्यार में - -
तुझे,
खोट दिखाई देता है - -
अब तुझे,
कैसे यकीन दिलाऊँ - -
या यों कहे तो ,
कैसे ?
यकीन (जताऊँ) दिलाऊँ - -
तुझे l
लकिन,
मुझे इस बात का - -
अफ़सोस है कि,
तुम कभी - -
मुझे कहते नहीं,
ये भी यकीन - -
दिलातो हो कि,
साथ रहते हैं - -
लकिन ,
कभी तो - -
साथ रहते नहीं l
दिल में दर्द तो,
बहुत है - -
कैसे ?
बताऊँ तुझे,
क्या?
रोकर तुम्हें - -
दिखाऊँ ,
तुझे - -
सच में ,
तुम कभी भी - -
नहीं समझ पाओगे,
मुझे - -
एक बार,
कहकर देखो - -
तुम्हें कैसे,
समझा पाउँगा - -
-सुरेश कुमार झा 'अल्हर'
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31 मिनट पहले
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