खुद पर विजय

किसी ने ,

सच ही कहा है कि - -

पहले अपने,

अंदर के - -

कमियों को ध्यान दो - -

और ,

हो सके तो - -

उसे दूर करने का,

प्रयास करो - -

इससे खुद में तो ,

सुधार होगा ही - -

साथ ही साथ ,

दूसरे को भी - -

भला हो जायेगा l



हो सके तो ,

दूसरों में - -

कमी न तलाशें ,

अपने अंदर झाँके - -

इस संसार में ,

सबसे - -

आसान काम है ,

इसके विपरीत - -

किसी में कमी ,

ढूढ़ना या - -

या निकलना ,

सच में - -

कठिन काम होता है,

इससे आसान - -

अपना कमियाँ ,

ढूढ़ना होता है l



फिर भी ,

ऐसे बहुत - -

सारे लोग,

मिल जायेंगे - -

जिन्हें ,

दूसरों की - -

कमियाँ तलाशने में,

महारत हासिल - -

होता है l



अंत में ,

जिस दिन - -

आपने अपने ,

दोष निकाल कर - -

उन्हें दूर करना ,

सीख लिया - -

उस दिन ,

आपकी सच्ची - -

जीत होगी l

-सुरेश कुमार झा 'अल्हर'

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एक घंटा पहले