खुद पर विजय

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Suresh Kumar

Suresh Kumar

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                            किसी ने ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सच ही कहा है कि - -
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पहले अपने,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अंदर के - -
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कमियों को ध्यान दो - -
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हो सके तो - -
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसे दूर करने का,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्रयास करो - -
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इससे खुद में तो ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सुधार होगा ही - -
                                                                 
                            

                                                                 
                            
साथ ही साथ ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दूसरे को भी - -
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भला हो जायेगा l
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
हो सके तो ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दूसरों में - -
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कमी न तलाशें ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपने अंदर झाँके - -
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इस संसार में ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सबसे - -
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आसान काम है ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इसके विपरीत - -
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किसी में कमी ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ढूढ़ना या - -
                                                                 
                            

                                                                 
                            
या निकलना ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सच में - -
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कठिन काम होता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इससे आसान - -
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपना कमियाँ ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ढूढ़ना होता है l
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर भी ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ऐसे बहुत - -
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सारे लोग,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मिल जायेंगे - -
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिन्हें ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दूसरों की - -
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कमियाँ तलाशने में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
महारत हासिल - -
                                                                 
                            

                                                                 
                            
होता है l
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
अंत में ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिस दिन - -
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आपने अपने ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दोष निकाल कर - -
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उन्हें दूर करना ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सीख लिया - -
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उस दिन ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आपकी सच्ची - -
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जीत होगी l
                                                                 
                            

                                                                 
                            
-सुरेश कुमार झा 'अल्हर'
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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