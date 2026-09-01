खुद पर विजय

किसी ने ,
सच ही कहा है कि - -
पहले अपने,
अंदर के - -
कमियों को ध्यान दो - -
और ,
हो सके तो - -
उसे दूर करने का,
प्रयास करो - -
इससे खुद में तो ,
सुधार होगा ही - -
साथ ही साथ ,
दूसरे को भी - -
भला हो जायेगा l
हो सके तो ,
दूसरों में - -
कमी न तलाशें ,
अपने अंदर झाँके - -
इस संसार में ,
सबसे - -
आसान काम है ,
इसके विपरीत - -
किसी में कमी ,
ढूढ़ना या - -
या निकलना ,
सच में - -
कठिन काम होता है,
इससे आसान - -
अपना कमियाँ ,
ढूढ़ना होता है l
फिर भी ,
ऐसे बहुत - -
सारे लोग,
मिल जायेंगे - -
जिन्हें ,
दूसरों की - -
कमियाँ तलाशने में,
महारत हासिल - -
होता है l
अंत में ,
जिस दिन - -
आपने अपने ,
दोष निकाल कर - -
उन्हें दूर करना ,
सीख लिया - -
उस दिन ,
आपकी सच्ची - -
जीत होगी l
-सुरेश कुमार झा 'अल्हर'
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एक घंटा पहले
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