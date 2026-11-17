जिंदगी का अनुभव

जिंदगी में ,

सब कुछ - -

संभालते - संभालते ,

एक दिन - -

दुनियाँदारी भी ,

समझ में आ जाता है l



चाहे हमरा ,

बड़ा सा बड़ा - -

सपना ही,

क्यों न ही टूट जाय - -

और ,

मनपसंद शख्स - -

हमसे रूठ जाय ,

कोई अजिज़ - -

अलविदा हो जाय,

या खुशियाँ हमसे - -

दूर हो जाय ,

गम पे गम मिलता रहे - -

तो किसी ने ,

सच ही कहा है कि - -

मन मुताबिक ,

यहाँ कुछ भी - -

नहीं होता है ,

एक वक़्त के बाद - -

दिल ये समझ,

चुका होता है - -

यहाँ कोई फर्क ,

पड़ने वाला नहीं है - -

जैसे के तैसे,

हम - -

रह जाते हैं ,

यहाँ पे l

-सुरेश कुमार झा 'अल्हर'

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36 मिनट पहले