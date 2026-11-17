जिंदगी में ,
सब कुछ - -
संभालते - संभालते ,
एक दिन - -
दुनियाँदारी भी ,
समझ में आ जाता है l
चाहे हमरा ,
बड़ा सा बड़ा - -
सपना ही,
क्यों न ही टूट जाय - -
और ,
मनपसंद शख्स - -
हमसे रूठ जाय ,
कोई अजिज़ - -
अलविदा हो जाय,
या खुशियाँ हमसे - -
दूर हो जाय ,
गम पे गम मिलता रहे - -
तो किसी ने ,
सच ही कहा है कि - -
मन मुताबिक ,
यहाँ कुछ भी - -
नहीं होता है ,
एक वक़्त के बाद - -
दिल ये समझ,
चुका होता है - -
यहाँ कोई फर्क ,
पड़ने वाला नहीं है - -
जैसे के तैसे,
हम - -
रह जाते हैं ,
यहाँ पे l
-सुरेश कुमार झा 'अल्हर'
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36 मिनट पहले
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