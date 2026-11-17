हर पल जीने का उम्मीद

सीखो ,

आज पर - -

भरोसा करना,

बीते कल का,

गम को भूला कर - -

जीवन रुपि यात्रा,

हर बार सुगम या - -

सरल नहीं होगा ,

ठोकरें तो - -

राह की हकीकत,

होता है - -

इसलिए ,

अब खुद को - -

संभालना होगा l



रात चाहे,

कितना भयावह - -

और लम्बी,

क्यों न हो जाय?

लेकिन - -

सुवह का ,

इंतजार करना होगा - -

या यों कहे तो,

सुवह जरूर आयेगा - -

ऐसा यकीन ,

करना ही होगा l



जिंदगी के ,

हरपल को - -

खुशनुमा बनाकर,

और,

उसमें - -

नई उम्मीद जगाकर,

जिंदगी को - -

गले लगाकर ,

जीना ही होगा l

-सुरेश कुमार झा 'अल्हर'

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36 minutes ago