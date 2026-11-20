मिल जाए कुर्सी चमके सितारा।

ऊपर नीचे देखा परखा बोला।

आखिर जूते का डॉक्टर ठहरा।

बाबू जगह जगह पैबन्द लगे है।

सधी आवाज में वह तब बोला।



चमक इसकी सब गायब हुई।

कौन इसका मोल भाव करेगा।

फेंकने का भी दाम देना होगा।

बचा क्या इसका भाव करेगा।



गरीब भी नही इसे लेने वाला।

अब तो सुनकर दिल ही बैठा।

सुना एक्सचेंज में दाम मिलेगा।

दुल्लती झाड़ नसीब ने छोड़ा।



नेताजी आए थे पोलिश कराने।

बोले बड़ा अनमोल है तेरा जुता।

बुलुन्द करगा ये नसीब तुम्हारा।

जान ले आज यह ब्रह्मास्त्र तेरा।



एक बार उछालकर देखले जरा।

निशाना किसी पे लगा जरा सा।

सड़कों गलियों में ये नही चलता।

संसद कोर्ट में धड़ल्ले से चलता।



सात पुश्ते ऐश कर जाएगी तेरी।

यह छप्पर तोड़ माल देगा सारा।

लगा तू किसी कुर्सी पर निशाना।

मिल जाए कुर्सी चमके सितारा।

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एक घंटा पहले