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भरोसे का अंत

Suresh Kumar

Suresh Kumar

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                            किसी ने ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सच ही - -
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कहा है कि,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नज़र से - -
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इतना भी ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मत गिर जाओ - -
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दुबारा नज़र,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मिलाने लायक - -
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ही ना रहो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अर्थात् - -
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किसी को ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अंदर से - -
                                                                 
                            

                                                                 
                            
टूटने पर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मजबूर कर - -
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दिया जाय,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और - -
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसके बाद ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उम्मीद किया जाय - -
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सब पहले,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जैसा हो जायेगा - -
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बिल्कुल ही,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
निरर्थक - -
                                                                 
                            

                                                                 
                            
साबित होगा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अर्थात् - -
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इसका कोई ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अर्थ ही - -
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नहीं होगा l
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
और अंत में ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यही - -
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कहा गया है कि,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मुर्दे को - -
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कभी भी ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिन्दा नहीं - -
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किया जा सकता,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अर्थात् - -
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लाख सजा दो ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उन कब्रों को - -
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो खो गया है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
या यों कहे - -
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दफन हो गया है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वो कभी भी - -
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिन्दा नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हो सकता है l
                                                                 
                            

                                                                 
                            
-सुरेश कुमार झा 'अल्हर'
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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27 मिनट पहले

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