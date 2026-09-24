भरोसे का अंत

किसी ने ,

सच ही - -

कहा है कि,

नज़र से - -

इतना भी ,

मत गिर जाओ - -

दुबारा नज़र,

मिलाने लायक - -

ही ना रहो,

अर्थात् - -

किसी को ,

अंदर से - -

टूटने पर,

मजबूर कर - -

दिया जाय,

और - -

उसके बाद ,

उम्मीद किया जाय - -

सब पहले,

जैसा हो जायेगा - -

बिल्कुल ही,

निरर्थक - -

साबित होगा,

अर्थात् - -

इसका कोई ,

अर्थ ही - -

नहीं होगा l



और अंत में ,

यही - -

कहा गया है कि,

मुर्दे को - -

कभी भी ,

जिन्दा नहीं - -

किया जा सकता,

अर्थात् - -

लाख सजा दो ,

उन कब्रों को - -

जो खो गया है,

या यों कहे - -

दफन हो गया है,

वो कभी भी - -

जिन्दा नहीं,

हो सकता है l

-सुरेश कुमार झा 'अल्हर'

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27 मिनट पहले