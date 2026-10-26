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तब क्षितिज की कल्पना व्यर्थ नहीं?”

Sunny

Sunny

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                            कुछ मक्खियों ने प्रयास किया
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्षितिज को छूने का,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेघों पर दूब बोने का।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जुगनू, पतिंगे और मच्छरों ने योजना बनाई,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तय हुआ कि अभियान का नेतृत्व करेगा भूरा भँवरा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
पहला घेरा टिड्डों का,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उनके पीछे होंगी पंखों वाली चींटियाँ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
घुड़मक्खियों को भी मिला था न्योता
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अभियान में जुड़ने का,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर वज़न बढ़ गया था उनका
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और न था मन उड़ने का।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
झींगुर ने पूछा—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
“ऐसा क्या अपनों का डर है?”
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मधुमक्खी ने फुसफुसाया—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
“सुना है, डाकू मक्खियों को भी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सारी ख़बर है।”
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तितलियों को भी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अंबुद पर सिर रखकर सोना था,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अविरल स्वायत्तता को पाना था।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
फल मक्खियों ने
                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्रयोजन की विषमताओं पर सोचकर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उपहास किया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मकड़ियों के बीच
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इस मुहिम की सार्थकता पर बहस हुई—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
“जब मक्खियों का जीवन सीमित है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तब क्षितिज की कल्पना व्यर्थ नहीं?”
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
वस्तुतः,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अंत में सब व्यर्थ ही तो है।
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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