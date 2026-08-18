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मैं भी इंसान हूँ

suman kumar

suman kumar

Mere Alfaz 
                
                                                         
                            भाई,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं नीची जाति का हूँ—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इसलिए क्या
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम्हारी दोस्ती के योग्य नहीं?
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरी जाति पूछने से पहले
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कभी मेरी आँखों में देखना,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वहाँ भी वही सपने हैं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो तुम्हारी आँखों में पलते हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम्हारे घर की चौखट
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मुझे रोक सकती है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर मेरी मनुष्यता को
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कहाँ रोक पाओगे?
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुमने मुझे नाम से पहले
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक जाति बना दिया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और फिर उसी जाति के भीतर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरी पूरी पहचान खोज ली।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कितना अजीब है—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम चाँद तक पहुँचने की
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तकनीक पर गर्व करते हो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लेकिन अपने ही पड़ोसी के
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मन तक पहुँचने में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जाति की दीवार खड़ी कर देते हो।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम कहते हो—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
“तुम मेरे दोस्त बनने के योग्य नहीं।”
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं पूछता हूँ—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दोस्ती के लिए जाति चाहिए
                                                                 
                            

                                                                 
                            
या एक धड़कता हुआ दिल?
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं तुमसे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम्हारी ऊँचाई नहीं माँगता,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बस इतनी जगह माँगता हूँ
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जहाँ मुझे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुमसे छोटा न समझा जाए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्योंकि सुनो—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जन्म मैंने नहीं चुना,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जाति मैंने नहीं बनाई,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर मनुष्य होकर जीना
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरा अधिकार है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
और यदि
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किसी मनुष्य को
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मनुष्य मानने के लिए भी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम्हें उसकी जाति देखनी पड़े—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तो समस्या मेरी जाति में नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम्हारी दृष्टि में है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक दिन
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम्हारी सारी ऊँचाइयाँ
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुमसे यही सवाल पूछेंगी—
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिसे तुमने दोस्ती के योग्य नहीं समझा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वह तुमसे कम इंसान था
                                                                 
                            

                                                                 
                            
या तुम उससे कम मनुष्य निकले?
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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