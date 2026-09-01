उड़ रहीं ऋचाएं

पुस्तकालय वीथि में

ऋग्वेद के पन्ने खुले-

इंद्र से ऋषियों की

करबद्ध प्रार्थना

वर्षा की, मधुरस

मधुधार की

अनवरत याचना।



शत्रुओं का अंत हो

अन्नादि भरे कोष

वैभव हो सुख-संतोष-

उड़ रहीं ऋचाएं हर ओर

जैसे बादल उमड़ते घनघोर।



वर्षा दबे पांव

जाने कब आ गई

आई तो छा गई

वातायन पर टिकी आंख

धुंधलायी दृष्टि।



पुकार उठा दूर पर

मोर जैसे भावविभोर-

छतरी की छत्र छाया

सुरक्षित कर कुसुम काया

चरण चल पड़े हैं

स्वतः उस ओर।

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18 मिनट पहले