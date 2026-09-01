उड़ रहीं ऋचाएं

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Sudha Kumari

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                            पुस्तकालय वीथि में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ऋग्वेद के पन्ने खुले-
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इंद्र से ऋषियों की
                                                                 
                            

                                                                 
                            
करबद्ध प्रार्थना
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वर्षा की, मधुरस
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मधुधार की
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अनवरत याचना।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
शत्रुओं का अंत हो
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अन्नादि भरे कोष
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वैभव हो सुख-संतोष-
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उड़ रहीं ऋचाएं हर ओर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जैसे बादल उमड़ते घनघोर।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
वर्षा दबे पांव
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जाने कब आ गई
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आई तो छा गई
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वातायन पर टिकी आंख
                                                                 
                            

                                                                 
                            
धुंधलायी दृष्टि।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
पुकार उठा दूर पर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मोर जैसे भावविभोर-
                                                                 
                            

                                                                 
                            
छतरी की छत्र छाया
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सुरक्षित कर कुसुम काया
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चरण चल पड़े हैं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
स्वतः उस ओर।
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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