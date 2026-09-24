मेरे सामने एक रिश्ता

आज अस्पताल में मैंने,

एक भाई-बहन को लड़ते हुए देखा,

छोटी-सी बात पर दोनों को,

एक-दूजे से रूठते हुए देखा।



भाई की नादानी देखी,

बहन की समझदारी देखी,

उसकी डाँट के पीछे छिपी,

ममता की जिम्मेदारी देखी।



उनकी छोटी-सी नोक-झोंक में,

एक अलग ही प्यार देखा,

बिना कहे ही दोनों ने,

एक-दूजे का संसार देखा।



मैं अपने अस्पताल के बिस्तर पर,

चुपचाप उन्हें देखता रहा,

उनके उस प्यारे से रिश्ते में,

कुछ अपना-सा खोजता रहा।



भाई था छोटा और बहन थी बरी,

जिस तरह चाहिए था मुझे ।

मेरी जिंदगी।



उस दिन अस्पताल के कमरे में,

मैंने एक खूबसूरत रिश्ता देखा,

दो लोगों की नोक-झोंक में,

मैंने अपना एक सपना देखा।

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23 मिनट पहले