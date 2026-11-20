यक़ीन कर मेंने यहाँ हर शख्स देखा है

कोई A.C तो कोई कड़ी धूप में बैठा है,

पैसे ने किस क़दर से बेचा हैं,

बेच दिया है ईमान किसी का

यक़ीन कर मेंने यहाँ हर शख्स देखा है

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1 hour ago