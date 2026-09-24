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सीमा।पर साँसें

Sooba Lal

Sooba Lal

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                            घर से दूर, परिवार से दूर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सीमा पर रहता था,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
देश के खातिर जान हथेली पर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सदा लिए फिरता था।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
घर से बेखबर कई-कई दिन,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ड्यूटी पर यूँ रहता था,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
देश सुरक्षित रहे सदा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बस यही भाव मन में रहता था।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
धूप हो चाहे कड़कड़ाती ठंड,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बारिश हो या तूफ़ाँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सीमा पर डटा रहा हरदम,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
देश बना उसकी पहचान।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
माँ की ममता याद सताती,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बच्चों की आती याद,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पत्नी भी राह निहारा करती,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कब आएँगे घर आज।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर कर्तव्य पुकार रहा था,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पीछे हटना सीखा न था,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
देश की खातिर जीवन अपना,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कभी स्वयं का समझा न था।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
आज वही बीते दिन यादों में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मन को बहुत रुलाते हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सीमा पर बिताए वे पल ही,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जीवन का गौरव बन जाते हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
साँस-साँस में देश रहा था,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
देश ही उसकी शान था,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
परिवार से दूर रहा फिर भी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भारत अपना प्राण था।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
-सूबा लाल "अंजना"
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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