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संघर्षों से जीना सीखो

Sooba Lal

Sooba Lal

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                            कलम को अपना अस्त्र बनाकर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ज्ञान-ज्योति जलाना सीखो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अंधियारे की राहों में भी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दीप नया जलाना सीखो।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
अभाव मिले तो हिम्मत रखना,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भूखे रहकर पढ़ना सीखो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रात भले कितनी गहरी हो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसमें सूरज गढ़ना सीखो।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कड़वाहट को अमृत समझकर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर पीड़ा को पीना सीखो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
काँटों से मत घबराना तुम,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
काँटों में भी जीना सीखो।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिसने दुःख को गले लगाया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसने सुख को पहचाना है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिसने संघर्षों से सीखा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसने जीवन को जाना है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कोई ऐसा नहीं जगत में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिसने कष्ट न सहा होगा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
गिरकर जिसने राह पकड़ी हो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वही शिखर पर चढ़ा होगा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
शिक्षा केवल अक्षर नहीं है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जीवन की पहचान बनाओ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कलम पकड़कर अपने श्रम से,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपना नया विधान बनाओ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मत डरना तुम कठिन समय से,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर संकट से लड़ना सीखो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जीवन यदि कुछ दे न सके तो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जीवन को कुछ देना सीखो।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
काँटे ही जब राह सजाएँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फूलों की चाहत क्या करना,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
संघर्षों को मित्र बनाकर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जीत की ओर निरंतर बढ़ना।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
-सूबा लाल " अंजाना"
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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45 मिनट पहले

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