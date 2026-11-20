मेरी कलम की तलाश

मन डूबा रहता सोच में है,

क्या लिखूँ कि जन-जन भी सोचे।

वह कथा लिखूँ जो सबको भाए,

स्मृतियों में सबकी बस जाए।



पहले तो ढूँढ़ रहा हूँ उस दिल को,

जिसका नसीब पत्थर सा हो।

जिस पर ऐसी मूरत गढ़ दूँ,

ईश्वर सा जग पूजा जाए।



हर कथा सँजोनी है उसमें,

हर व्यथा पिरोनी है उसमें।

ममता, हमदर्दी, करुणा की,

वह आशीषों का सरोवर बन जाए।



सोचता हूँ मेरी कलम की वह,

आवाज़ भी समझे, सुन पाए।

जब व्यथित हो तो रो भी पाए,

जब खुश हो तो खुलकर मुस्काए।



हो सहनशक्ति उसमें इतनी,

कि अपने आँसू खुद पी जाए।

भावुकता भी हो उसमें इतनी,

पर-दुःख देख द्रवित हो जाए।



एक शब्द अगर पक्षी लिख दूँ,

तो पंख लगाकर उड़ जाए।

अलि का मै जिक्र जहाँ भी कर दूँ,

चखकर मकरंद वह झूम जाए।

-सूबा लाल ' अंजाना '

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1 hour ago