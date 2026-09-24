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माँ बाप की साया

Sooba Lal

Sooba Lal

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                            पिता वृक्ष की छाया बनकर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जीवन सुखद बनाते हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
माँ माली बन सींच-सींचकर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर दुख दूर भगाते हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
पिता धूप में खुद जलकर भी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शीतल छाँव दिलाते हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
माँ अपने आँचल की छाया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर पल प्यार लुटाते हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
पिता कठिन संकट में आकर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मजबूत सहारा बनते हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
माँ ममता की गंगा बनकर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मन के घाव सभी भरते हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
पिता सपनों को पंख लगाकर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ऊँचा उड़ना सिखाते हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
माँ गिरने पर हाथ पकड़कर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर से चलना सिखाते हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
दोनों मिलकर जीवन-पौधा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर मौसम में पालते हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपने सुख को त्याग-त्यागकर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बच्चों का सुख ढालते हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब तक सिर पर हाथ रहे उनका,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मन में विश्वास जगाते हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
माँ-बाप का आशीष मिले तो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कठिन रास्ते सरल बनाते हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
समय रहे तो सेवा कर लो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बाद समय मत पछताना।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
माँ-बाप से बढ़कर जग में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नहीं कोई धन-खज़ाना।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
उनके चरणों में जो झुकता,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सच्चा सुख वह पाता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
माँ-बाप की सेवा करके,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जीवन सफल बनाता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
-सूबा लाल "अंजना"
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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