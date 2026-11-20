खुद्दारी ही इंसान का असली धन

इंसान की खुद्दारी ही उसका असली धन है,

स्वाभिमान से बढ़कर न कोई आभूषण है।

दौलत तो आती-जाती है, वक्त के साथ बदलती है,

मगर ईमान की पूँजी हर दौर में संभलती है।



न झुकना अन्याय के आगे, न बिकना स्वार्थ के हाथ,

मुश्किल चाहे लाख आए, मत छोड़ना सच्चाई का साथ।

भूखा रहकर जी लेना, पर जमीर को मत बेचना,

अपने उसूलों की खातिर, हर तूफान से लड़ना।



न किसी के आगे हाथ फैलाना न सम्मान को खोना,

न किसी को छोटा समझकर अपने अहं में होना।

जिसके माथे पर मेहनत और आँखों में ईमान है,

वही असल धनवान है, वही इंसान महान है।



न धन से बड़ा, न पद से बड़ा, खुद्दारी का मान है,

जिसका जमीर जिंदा है, वही सबसे धनवान है।

-सूबा लाल ' अंजाना '

- हम उम्मीद करते हैं कि यह पाठक की स्वरचित रचना है। अपनी रचना भेजने के लिए यहां क्लिक करें।

58 मिनट पहले