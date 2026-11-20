इंसान की खुद्दारी ही उसका असली धन है,
स्वाभिमान से बढ़कर न कोई आभूषण है।
दौलत तो आती-जाती है, वक्त के साथ बदलती है,
मगर ईमान की पूँजी हर दौर में संभलती है।
न झुकना अन्याय के आगे, न बिकना स्वार्थ के हाथ,
मुश्किल चाहे लाख आए, मत छोड़ना सच्चाई का साथ।
भूखा रहकर जी लेना, पर जमीर को मत बेचना,
अपने उसूलों की खातिर, हर तूफान से लड़ना।
न किसी के आगे हाथ फैलाना न सम्मान को खोना,
न किसी को छोटा समझकर अपने अहं में होना।
जिसके माथे पर मेहनत और आँखों में ईमान है,
वही असल धनवान है, वही इंसान महान है।
न धन से बड़ा, न पद से बड़ा, खुद्दारी का मान है,
जिसका जमीर जिंदा है, वही सबसे धनवान है।
-सूबा लाल ' अंजाना '
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58 मिनट पहले
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