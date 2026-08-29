अकेलेपन से वार्तालाप

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Sooba Lal

Sooba Lal

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                            अकेला कमरे में बैठा, खुद से सवाल कर रहा था,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मन के विचारों से पल-पल लड़ रहा था।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हवा से कहता कुछ, फिर खामोशी सुनता था,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दीवारों से अपना दर्द कहता था।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
बाहर शोर न था, फिर भी मन अशांत था।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कभी बीते कल को सोचता,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कभी आने वाले कल को,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कभी पूछता—आखिर खोज रहा हूँ किसको?
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
शाम ढली, अँधेरा भर गया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर मन का अँधेरा गहरा हो गया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दीवारें सवाल पहचानती थीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर मन ने दरवाज़ा नहीं खोला।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
थककर सूनेपन से विदा ली,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मगर तन्हाई ने साथ नहीं छोड़ा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
सोचा, हर उत्तर आज मिलना ज़रूरी नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ प्रश्नों का साथ भी जीवन से कम नहीं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कमरे में मेरा दर्द, सपना और अनकहा था।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कल फिर लौटूँगा शायद,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शायद मन अपने सवाल समझे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
अकेलापन अजीब साथी है—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भीड़ में याद आता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और पास बैठकर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इंसान को खुद से मिलाता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
— सूबा लाल "अंजाना"
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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