गुल्लक की तरह मुझे जो सँभालकर रखते हैं

घूमता हूँ दर-ब-दर, ख़ुद को ढूँढ़ने,

सूरज उगता है, डूबता है- नियमित;

एक रास्ता- घर के सामने से ही मुड़ जाता है।



गुल्लक की तरह मुझे जो सँभालकर रखते हैं

वो मेरे अपने हैं;

और जो छोड़ जाते हैं, वो भी हैं किसी के अपने।



हर बात को एक तरफ़ रख

मैं निकल जाता हूँ;

राह का अंत तो नहीं-

बस एक दिशा से दूसरी दिशा की ओर

दौड़ती चली जाती है ज़िंदगी।



पीछे-पीछे भागता रहता हूँ मैं,

तलाशता रहता हूँ

उस सँभाली हुई गुल्लक की खनक,

जिसमें शायद अब भी बची हुई है

मेरी थोड़ी-सी अपनी हलचल।

- हम उम्मीद करते हैं कि यह पाठक की स्वरचित रचना है। अपनी रचना भेजने के लिए यहां क्लिक करें।

एक घंटा पहले