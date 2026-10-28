क़ायम रहेगा हौसला

डूब गया है जो सूरज, वो कल फिर निकलेगा,

हार नहीं मानेंगे हम, ये ज़माना देखेगा।



करते रहेंगे संघर्ष सदा आखिरी सांस तक,

क़ायम रहेगा हौसला, जब तक दम न निकलेगा।

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एक घंटा पहले