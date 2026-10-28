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वक्त हो चला!

Shreya Singh

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                            उठो नारी! तुम शस्त्र उठाओ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अब न कान्हा आएंगे;
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपनों का मुखौटा पहने,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वो दरिंदे वापस आएंगे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
उठा कर शस्त्र,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आवाज़ भी ऊंची करनी होगी;
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बनना दुर्गा होगा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
गर इज़्ज़त प्यारी होगी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
याद करो लक्ष्मीबाई को,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्यों वो वीरांगना कहलाईं?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्यों उनकी गाथा दुनिया ने,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर दौर में गाकर दोहराईं?
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब प्रेम नहीं, बस धोखे से
                                                                 
                            

                                                                 
                            
करना चाहे वो तुम्हें हासिल,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तब बनना खुद ही ब्रह्मास्त्र,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब न कोई दूजा शामिल।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
न मूक अब सहते जाना,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
न केवल परीक्षा देना तुम;
                                                                 
                            

                                                                 
                            
त्याग और बलिदान से आगे बढ़कर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
खुद ही रक्षक बनना तुम।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
सच्चाई से रूबरू अब पूरी दुनिया होगी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तेरे ही हाथों से नई कहानी लिखी होगी;
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वीरांगना बन संहार करो, अब छोड़ो सब अबला कहना—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उठो नारी! हुंकार भरो, क्योंकि अब तो वक्त हो चला!
                                                                 
                            

                                                                 
                            
-श्रेया सिंह
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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