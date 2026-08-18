आप अपनी कविता सिर्फ अमर उजाला एप के माध्यम से ही भेज सकते हैं

बेहतर अनुभव के लिए एप का उपयोग करें

Hindi News ›   Kavya ›   Mere Alfaz ›   Pawan Putra Hanuman
विज्ञापन

लोकप्रिय विषय

पवनपुत्र हनुमान

Shreya Singh

Shreya Singh

Mere Alfaz 
                
                                                         
                            जहाँ राम का नाम गूँजता,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वहाँ तुम्हारा वास है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हे अंजनी के लाल, तुम्हीं में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भक्ति का विश्वास है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
संकट चाहे कितना गहरा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम राह दिखाते हो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
टूटे हुए हृदयों में भी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आशा दीप जलाते हो।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर्वत को तुम उठा लाए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सागर को लाँघ गए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
राम काज की खातिर तुम तो,हर सीमा से पार गए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
न धन माँगा, न मान माँगा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
न कोई अभिमान रखा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
राम चरणों में अपना जीवन,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुमने सदा समर्पित रखा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम बल हो, तुम भक्ति हो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम साहस की पहचान,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुमसे ही जग जानता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सेवा का सच्चा ज्ञान।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब मन डर से काँप उठे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बस तेरा नाम पुकारूँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जय बजरंगबली कहते ही,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर भय को दूर निहारूँ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तेरी कृपा की छाँव मिले तो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
काँटों में भी फूल खिलें,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तेरे नाम की ज्योति से बाबा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अँधियारे सब दूर मिलें।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
हे महावीर, हे बजरंगी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रखना अपनी शरण में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
राम नाम बसता रहे सदा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरे मन के हर कण में।
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

                        - हम उम्मीद करते हैं कि यह पाठक की स्वरचित रचना है। अपनी रचना भेजने के लिए यहां क्लिक करें।
3 घंटे पहले

कमेंट

कमेंट X

😊अति सुंदर 😎बहुत खूब 👌अति उत्तम भाव 👍बहुत बढ़िया.. 🤩लाजवाब 🤩बेहतरीन 🙌क्या खूब कहा 😔बहुत मार्मिक 😀वाह! वाह! क्या बात है! 🤗शानदार 👌गजब 🙏छा गये आप 👏तालियां ✌शाबाश 😍जबरदस्त
विज्ञापन

Recommended

UGC Rachna

विशेष

Amar Ujala Kavya brings you a collection of news related to poetry and literary world with hindi poems, hindi shayari, urdu poetry. Read shayari and one line shayari in hindi of different flavors like love shayari, sad shayari, romantic shayari, life shayari and masterpieces of great poets

© 2020-21 Amar Ujala Limited
X
बेहतर अनुभव के लिए
4.3
ब्राउज़र में ही

अब मिलेगी लेटेस्ट, ट्रेंडिंग और ब्रेकिंग न्यूज
आपके व्हाट्सएप पर

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree