जब बजरंगबली की आँखें नम हुई

माथे पर तेज, हृदय में राम,

मुख पर सदा प्रभु का ही नाम।

जिनके आगे संकट हारे,

जो हर लेते दुख जग के सारे।



पर एक दिवस ऐसा भी आया,

जब वीर हनुमंत का मन भर आया।

नयनों में अश्रु, अधरों पर राम,

हृदय में गूँजा प्रभु का नाम।



जब राम बिना पल भी न भाए,

अश्रु बनकर भाव उमड़ आए।

जिन आँखों में था बल अपार,

उनमें छलका प्रेम अपार।



न धन की चाह, न मान की प्यास,

बस राम मिलें, यही थी आस।

जिनके लिए जग सारा न्यारा,

उनके लिए राम ही जग सारा।



कौन कहेगा पत्थर हैं ये,

भक्ति के सागर भीतर हैं ये।

हनुमत के आँसू कहते हैं,

सच्चे प्रेम में देव भी बहते हैं।

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एक घंटा पहले