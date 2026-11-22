हे आदित्य! हे जग के स्वामी, स्वीकारो वंदन हमारा, जन्म-जन्म तक बना रहे प्रभु, चरणों से नाता हमारा।

अरुणिम किरणों का रथ लेकर, जब नभ में मुस्काते हो, सोई हुई धरा के आँगन में, नवजीवन भर जाते हो।



तुमसे ही दिन, तुमसे उजियारा, तुमसे जग की शान है, तुमसे खेतों में हरियाली, तुमसे जीवन की जान है।



हे सूर्यदेव! हे दीनदयाला, जग के भाग्य विधाता हो,

अंधियारे के हर कोने में, आशा दीप जलाते हो।



सात अश्व के रथ पर बैठकर, नभ का मान बढ़ाते हो,अपनी स्वर्णिम आभा से तुम, जग को राह दिखाते हो।



तुमसे खिलती कलियाँ सारी, तुमसे महके बाग़ हैं, तुमसे चहके पंछी सारे, तुमसे जागें भाग्य हैं।



तपकर भी उपकार करो तुम, कैसी अद्भुत रीति है, बिना किसी प्रतिदान के देना, तुम्हारी सच्ची प्रीति है।



हे सूर्यदेव! हे दीनदयाला, जग के भाग्य विधाता हो,

अंधियारे के हर कोने में, आशा दीप जलाते हो।



जब मन में निराशा छाए, जब राहें अनजानी हों,

तुम्हारी पहली किरण से फिर, उम्मीदें नई कहानी हों।



तन को ऊर्जा, मन को शक्ति, बुद्धि को उजियारा दो, भटके हुए कदमों को प्रभु, सत्कर्मों का सहारा दो।



रोग मिटें और क्लेश मिटें, हर घर में सुखधाम रहे,

हर प्राणी के जीवन में, खुशियों का पैगाम रहे।



हे आदित्य! हे जग के स्वामी, स्वीकारो वंदन हमारा, जन्म-जन्म तक बना रहे प्रभु, चरणों से नाता हमारा।

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27 मिनट पहले