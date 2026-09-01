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एक नाम, हज़ार सहारे

Shreya Singh

Shreya Singh

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                            जब राहों में काँटे मिलते हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब अपने भी मुँह मोड़ते हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब टूटे मन के आँगन में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उम्मीद के दीपक बुझते हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तब होठों पर बस नाम रहे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मन में विश्वास अपार रहे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर मुश्किल छोटी लगती है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब हनुमान का साथ रहे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
न धन चाहिए, न मान चाहिए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
न दुनिया से सम्मान चाहिए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बस सिर पर हाथ बजरंगी का,फिर और कहाँ कुछ चाहिए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
आँधी आए या तूफ़ान आए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किस्मत कितने इम्तिहान लाए,एक बार जो हनुमान कहे,वो गिरकर भी फिर उठ जाए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जहाँ डर हो, वहाँ धीरज हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जहाँ हार हो, वहाँ जीत हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जहाँ कोई साथ न दे पाए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वहाँ बजरंगी की प्रीत है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक नाम, हज़ार सहारे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक भरोसा सबसे प्यारा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रामभक्त जब साथ खड़े हों,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर कौन बिगाड़े भाग्य हमारा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब मन में अँधियारा छाए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब कोई राह नज़र न आए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बस आँखें मूँद पुकार लेना-
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जय बजरंगबली कह देना।
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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