तुम भी लिखती हो मुझ पर निरंतर

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Shreedhar Editors,

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Mere Alfaz 
                
                                                         
                            सुनो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम्हें याद हैं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वो झील को छूती
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हरे पेड़ों की शाखें,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मजनूओं के झुरमुट,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं बाँसुरी बजाया करता था,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और तुम मेरे उत्संग में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बँसुरी सुनते-सुनते सो पड़ती थी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
-
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शाम जब चाँदनी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
झील में अवतरित होती थी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बिजली के खंभों की रोशनी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
झील में सितारों-सी तैरने लगती थी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हम तुम अनिच्छा में उठते
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वितरित होते, चल पड़ते थे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपने-अपने कॉलेज हॉस्टल की तरफ़
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपने-अपने वार्डन से डरकर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
छुप-छुपाकर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपने-अपने रूम में सिमटने के लिए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
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सुुनो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम्हें याद है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रातों में जागकर तुम्हारा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
छोटी-छोटी क्षणिकाएं लिखना
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अगली दोपहर कहीं न कहीं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किसी न किसी किताब के भीतर छुपाए
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मुझे, अपनी वो नन्हीं कविताएं पढ़ाना
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और मेरा चलती क्लास में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्रोफेसर के लेक्चर के बीच,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पाँच दस पन्नों पर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तक़रीबन रोज़ ही नई,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अविरल प्रेम कविता कहना
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम्हारे नख-शिख वर्णन करना
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम्हारे नयनों, पलकों, भोहों,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रक्तिम गालों, हाेंठों,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
धवल मुस्कुराते दाँतों
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और उभरे उरोजों को छूते-छुपातेे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
काले घने लंबे गेसुओं पर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नये-नये शब्द खोजकर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नित-नवल प्रेम-काव्य कहना
                                                                 
                            

                                                                 
                            
साप्ताहिक पाक्षिक मासिक पत्रिकाओं में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्रकाशित कर मन-विभोर होना।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
-
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सुना,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आज तुम्हारे बच्चे शादी की उम्र में आ गए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और इधर मैंने बच्चों की शादी कर ली,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जल्दी शादी, जल्दी बच्चे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एवं बच्चों की भी जल्दी शादी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सबकुछ जल्दी-जल्दी कम उम्र में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इस तरह जीवन अपना
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जल्दी-जल्दी दरकिनार-सा हो गया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किंतु न तन बूढ़ा हुआ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
न मन ही बदला है अभी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आज भी तुम्हें,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अविवाहित, कमसिन देखता हूँ
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आज भी स्वयं को,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसी कुर्ता पैजामा हवाई चप्पल में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जेब में कागज कलम लिए
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यूनिवर्सिटी की सीढ़ियों में पाता हूँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
घड़ी-घड़ी काव्य लिखता हूँ
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नीरस पेशे के बीच-बीच में कोमल कविताएं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चाय कॉफी नाश्ते की टेबल पर क्षणिकाएं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कानून मेरी जीविका है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जीवन आज भी कविता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
-
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मुझे नहीं लगता मेरी कविता की आत्मा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुमसे दूर हो पाएगी अंत तक,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उधर तुम भी लिखती हो मुझ पर निरंतर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आदि से अनंत तक।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
 
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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43 मिनट पहले

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