मरूँ मैं इश्क़ में उसके, मेरे ख़ुदा बहाना कोई और बन जा।

हे ज़िंदगी, तू मेरी ज़िंदगी से दूर मत जा,

प्यार से सँवारूँगा तुझे, उम्र भर मेरे पास रुक जा।

एहसास करूँ तुझे हर पल में कुछ इस तरह,

लहू बनकर तू मेरी नस-नस में उतर जा।

एक-एक तिनका चुनकर बनाया है प्यार का आशियाँ मैंने,

ऐ तूफ़ान, तू किसी और राह से गुज़र जा।

तेरी मोहब्बत में पहुँचूँ मैं उस मक़ाम तक,

तुझसे अगर जुदा होऊँ, तो मेरा दम निकल जा।

मेरे बाद वो पशेमाँ हो, ये बात दुरुस्त नहीं 'शौक़त',

मरूँ मैं इश्क़ में उसके, मेरे ख़ुदा बहाना कोई और बन जा।

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एक घंटा पहले