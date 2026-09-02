सवाल है -आंखों से दिखता नहीं
टूटी फूटी सड़कों पर पानी भरे गड्ढे ,
अखबार में छपना चाहिए।
सवाल है -आंखों से दिखता नहीं ।
सांसद विधायक सरकार सभी
दलदल में आते जाते हैं ।
इनको दिखना चाहिए।
सवाल है -आंखों से दिखता नहीं ।
जब आंख वाला आएगा ।
सड़क सड़क होगी,
पानी भरे गड्ढे नहीं होंगे ।
सवाल है -आंखों से दिखता नहीं ।
दिन के बाद नाइट होगी,
हर पोल पर लाइट होगी।
तब जाकर बात होगी,
सवाल है आंखों से दिखता नहीं ।
अबकी चुनाव में ,
काम वाला चाहिए ।
आंख वाला चाहिए ,
सवाल है -आंखों से दिखता नहीं ।
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एक घंटा पहले
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