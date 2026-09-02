आंख वाला चाहिए

सवाल है -आंखों से दिखता नहीं

टूटी फूटी सड़कों पर पानी भरे गड्ढे ,

अखबार में छपना चाहिए।

सवाल है -आंखों से दिखता नहीं ।



सांसद विधायक सरकार सभी

दलदल में आते जाते हैं ।

इनको दिखना चाहिए।

सवाल है -आंखों से दिखता नहीं ।



जब आंख वाला आएगा ।

सड़क सड़क होगी,

पानी भरे गड्ढे नहीं होंगे ।

सवाल है -आंखों से दिखता नहीं ।



दिन के बाद नाइट होगी,

हर पोल पर लाइट होगी।

तब जाकर बात होगी,

सवाल है आंखों से दिखता नहीं ।



अबकी चुनाव में ,

काम वाला चाहिए ।

आंख वाला चाहिए ,

सवाल है -आंखों से दिखता नहीं ।





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एक घंटा पहले