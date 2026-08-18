दर्द ए मोहब्बत

कि क्या खूब होता के उनसे हिज्र की हाथों में लकीर ना होती,

हम बसा तो लेते ख्वाब आंखों में अगर उनकी तस्वीर ना होती |





शायरा - राधा चौहान

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2 घंटे पहले