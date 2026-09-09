निबाह कर रहें थे हम पर वो तो नहीं

मोहब्बत में बरबाद हम हुए वो तो नहीं

सारी रात जाग रहें थे हम वो तो नहीं

जो कुछ था उन्हें वो था बस नाम का

निबाह कर रहें थे हम पर वो तो नहीं

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एक घंटा पहले