बहुत आहिस्ते से दरवाज़ा खटखटाया

कमरे के एक कोने में,

चुपचाप रखा हुआ था एक पुराना बक्सा,

और बक्से के ठीक ऊपर,

रखी थी एक छोटी-सी पेंसिल,

शायद जिससे कल कुछ लिखा जाना था।

उसी कमरे के भीतर,

एक लड़का बैठा था,

जिसकी जेब में कुछ भी नहीं था,

सिवाय थोड़े-से बचे हुए वक्त के,

और कुछ अनकहे शब्दों के।

लड़के ने बहुत धीरे से,

खिड़की के पार बाहर देखा,

बाहर सड़क पर कोई भी नहीं था,

बस एक कुत्ता धीरे-धीरे चल रहा था,

मानो वह भी दुनिया का कोई ज़रूरी काम,

रास्ते में ही कहीं भूल आया हो।

लड़के ने मन ही मन सोचा,

कि जाने से पहले,

शायद एक बार अपनी माँ की आवाज़ सुन ली जाए,

या दीवार पर टँगे कैलेंडर के,

दिन और तारीखें गिन ली जाएँ।

तारीखें बहुत सारी थीं,

पर किसी भी तारीख पर कोई निशान नहीं था।

उसने अपनी चप्पल उतारी,

और बहुत सहेजकर फर्श पर रख दी,

जैसे चप्पलों को भी अकेले छूट जाने से,

डर लगता हो।

फिर बहुत देर तक,

कमरे में कुछ नहीं हुआ,

बस हवा का एक हल्का-सा झोंका आया,

और दीवार पर टँगा पुराना कैलेंडर,

अपने आप थोड़ा-सा हिल गया।

तभी बाहर से किसी ने,

बहुत आहिस्ते से दरवाज़ा खटखटाया—

"अरे... दरवाज़ा खोलो, धूप आ रही है!"

लड़के ने अपना हाथ आगे बढ़ाया,

और खिड़की की चिलमन,

थोड़ी-सी और सरका दी,

कमरे में ढेर सारी धूप भर गई,

और लड़का धीरे-धीरे भूल गया,

कि वह क्या करने जा रहा था।

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58 मिनट पहले