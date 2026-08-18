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मातृभूमि-वंदना

श्री सनातन

श्री सनातन

Mere Alfaz 
                
                                                         
                            रक्तिम संध्या, स्वर्णिम नभ, ध्वज-शिखा लहराए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
माटी का कण-कण मातृ-मंत्र, मंगल-दीप जलाए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
गंग-तरंगों में ऋचाएँ झरें, हिमगिरि वेद सुनाए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सनातन-सूर्य अनादि-अमर, तम-पट दूर भगाए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
वेद-वाणी, उपनिषद्-ज्योति, गीता का जयगान,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
राम-मर्यादा, बुद्ध-करुणा, शिव-संकल्प महान।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यज्ञ-ज्योति-सी युग-युग दीप्त, अक्षय संस्कृति-धारा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भारत! तेरे रोम-रोम में, स्पंदित सत्य-सितारा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
रक्त-रंजित रणभूमि में जो, हँसकर शीश चढ़ाए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हुतात्माओं के तप्त रक्त से, स्वाधीन प्रभात उगाए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अस्थि-रज से पावन धरती, रक्त-रंजित इतिहास—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अमर बलिदानों से दीप्त रहे, भारत का विश्वास।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
नहीं स्वतंत्रता केवल उत्सव—अग्नि-जागरण है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
राष्ट्र-ऋणों के निर्वहण का, पावन आह्वान है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एकत्व-मंत्र मुखरित हो, मिटे विभेद का तम,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वसुधैव कुटुम्बकम् गूँजे, जन-जन में शुभ-संगम।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
माँ! तेरी अक्षय संस्कृति-ज्योति, युग-युग प्रज्वलित हो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तेरी संतति सत्य-धर्म-पथ पर, निर्भय संकल्पित हो।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हुतात्माओं के रक्त-ऋण का, मान अमर रह जाए—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मातृभूमि! तेरे चरणों में, जीवन-दीप जलाए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
- श्री सनातन मुकुंद
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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😊अति सुंदर 😎बहुत खूब 👌अति उत्तम भाव 👍बहुत बढ़िया.. 🤩लाजवाब 🤩बेहतरीन 🙌क्या खूब कहा 😔बहुत मार्मिक 😀वाह! वाह! क्या बात है! 🤗शानदार 👌गजब 🙏छा गये आप 👏तालियां ✌शाबाश 😍जबरदस्त
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