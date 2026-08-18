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भारत-माता-वंदना

श्री सनातन

श्री सनातन

Mere Alfaz 
                
                                                         
                            हे भारत-माता! शत-शत नमन हमारा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तेरे चरणों में अर्पित जीवन यह सारा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हिमगिरि तेरी भाल-रेखा, सागर चरण पखारे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
गंगा-यमुना की पावन धारा महिमा उचारे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
माटी तेरी चंदन-सी, कण-कण पुण्य पुकारे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वीरों ने बलिदान दिए, तेरी कीर्ति निखारे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ऋषियों की तप-भूमि तू, ज्ञान-ज्योति की धारा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तेरी संस्कृति अमर रहे, जग में यश हो न्यारा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
खेतों में हरियाली हो, वन-उपवन मुसकाएँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
श्रम के दीप जलें घर-घर, मंगल-गीत सुनाएँ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भेद-भाव सब दूर हों, प्रेम बने आधार,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक तिरंगा, एक हृदय, एक रहे संसार।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
सत्य, धर्म, न्याय-पथ पर जीवन हो समर्पित,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
माँ! तेरा अभिनंदन, श्रद्धा-सुमन अर्पित।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब तक साँस रहे तन में, तेरा मान बढ़ाएँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भारत-माता! तेरे चरणों में सदा शीश झुकाएँ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
- श्री सनातन मुकुंद
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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57 मिनट पहले

कमेंट

कमेंट X

😊अति सुंदर 😎बहुत खूब 👌अति उत्तम भाव 👍बहुत बढ़िया.. 🤩लाजवाब 🤩बेहतरीन 🙌क्या खूब कहा 😔बहुत मार्मिक 😀वाह! वाह! क्या बात है! 🤗शानदार 👌गजब 🙏छा गये आप 👏तालियां ✌शाबाश 😍जबरदस्त
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