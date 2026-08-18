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बादल भैया : बालगीत

श्री सनातन

श्री सनातन

Mere Alfaz 
                
                                                         
                            बादल भैया नभ में आए, रुई-से कोमल गात।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
टिप-टिप बूँदें बरसाकर, लाए सुख-सौगात॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मलयानिल संग इठलाते, छेड़ें मधुर मल्हार।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तृषित धरा पुलक उठी, पाकर जल-उपहार॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मोर पखेरू पंख पसारे, थिरके बारंबार।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कोयल पंचम स्वर में गाए, महके गुलज़ार॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कल-कल बहती सरिता,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
झर-झर झरे नीर॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फूल बिखेरें मधु-सुगंध, हँसता हर वन-तीर॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
दामिनि दमके क्षणभर नभ में, गूँजे मेघ-मृदंग।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इन्द्रधनुष की रंग-पिटारी, बिखराए नव उमंग॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तितली रंग समेटे उड़ती, भँवरा गाए गान।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कागज़ की नौका ले दौड़ें, हँसते नन्हे प्राण॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
आम्र-विटप की डाली झूले, बोले पिक मनमीत।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सावन बनकर गाए प्रकृति, जीवन का संगीत॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
आओ मिलकर वृक्ष लगाएँ, रखें धरा की शान।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बादल हर सावन बरसाएँ, जीवन का वरदान॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
- श्री सनातन मुकुंद
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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😊अति सुंदर 😎बहुत खूब 👌अति उत्तम भाव 👍बहुत बढ़िया.. 🤩लाजवाब 🤩बेहतरीन 🙌क्या खूब कहा 😔बहुत मार्मिक 😀वाह! वाह! क्या बात है! 🤗शानदार 👌गजब 🙏छा गये आप 👏तालियां ✌शाबाश 😍जबरदस्त
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