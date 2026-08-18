अनकहे एहसास : प्रतीकात्मक दार्शनिक गीत

शब्द-द्वार जब बंद हुए, मौन स्वयं खुल आया,

अंतर-वीणा के तारों ने, अनहद-राग सुनाया॥



नयनों की नीरव ऋचाओं में, स्वप्न-सुमन मुस्काए,

अधरों के निर्जन आँगन में, अर्थ स्वयं उतर आए॥



दीप न बोला, फिर भी उसने, तम का मर्म पढ़ाया,

चंदन-वन-सी मंद पवन ने, चिर-संदेश सुनाया॥



नदियाँ सागर से मिलकर भी, कुछ भी कह न सकीं थीं,

लहरों ने बस स्पर्श लिखे, गहराइयाँ हँस दी थीं॥



ओस-बिंदु में भोर छिपी थी, नभ पलकों पर ठहरा,

एक किरण के मौन प्रणय ने, प्राण-क्षितिज सँवारा॥



बीजों ने धरती की गोदी में, निःशब्द वन उगवाए,

मौन-मेघ ने सूखे मन पर, अमृत-कण बरसाए॥



जो अभिव्यक्त हुआ अधरों से, वह तो क्षण का मेला,

जो अव्यक्त रहा अंतस में, वही अनंत अलबेला॥



क्षितिज मिला जब सिन्धु से, रेखा कहीं न पाई,

अनकहे एहसासों ने तब, मौन-मुक्ति अपनाई॥



- श्री सनातन मुकुंद

- हम उम्मीद करते हैं कि यह पाठक की स्वरचित रचना है। अपनी रचना भेजने के लिए यहां क्लिक करें।

एक घंटा पहले