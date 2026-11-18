शोलों को मत कुरेदिए

जो दब चुके हैं राख में, उन शोलों को मत कुरेदिए !

जो भर चुके हैं जैसे तैसे, उन घावों को मत कुरेदिए !

बदल देते हैं खेल सारा वो अतीत के नापाक मंजर,

अब गुज़र चुके जो पीछे, उन लम्हों को मत कुरेदिए !

अतीत के गुलशन से बस चुनिए तो फूल खुशियों के,

भाई आये हो छोड़ पाछे, उन ख़ारों को मत कुरेदिए !

इन लफ़्ज़ों की मार से मैंने देखे है कितने ही घायल,

अरे जो बसा रखे है दिल में, उन भावों को मत कुरेदिए !

यहां पे हर किसी को हक़ है अपनी ज़िन्दगी जीने का,

फिर मज़हब के नाम पे, उनके मनों को मत कुरेदिए !

ये जमाना तो सब्र कर लेता है हर तरह से ही "मिश्र",

यूं सियासत के नाम पे, उसके जज़्बों को मत कुरेदिए !

-शांती स्वरुप मिश्र

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एक घंटा पहले