समन्दर सूख कर नाला नहीं होता

लब ए सिद्दीक पर ताला नहीं होता

समन्दर सूख कर नाला नहीं होता



मुसीबत चंद लम्हों की अजीयत है

धुएँ से आसमां काला नहीं होता

-शम्स कुंडवी

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एक घंटा पहले