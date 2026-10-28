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मेरी सबसे बड़ी जीत है।

Shambhu Prasad

Shambhu Prasad

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                            मैं जो हूँ, सो हूँ
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इतना करने के बाद भी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
घर आकर कभी स्वागत नहीं होता।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेहनत की थाली पर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्रशंसा का एक कौर भी नहीं मिलता।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
उलटे सुनने को मिलता है—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
“तुम्हें तो लोग व्यर्थ ही
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इधर से उधर लगाकर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपना उल्लू सीधा कर लेते हैं।”
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कभी कोई लैपटॉप पकड़ा देता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कभी कविता की कॉपी थमा देता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कभी कई उलझनें कंधों पर रखकर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
निश्चिंत हो, कोई आगे बढ़ जाता है।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
और मैं—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपनी ही जगह खड़ा रह जाता हूँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जैसे किसी सीढ़ी का वह पायदान,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिस पर चढ़ लोग ऊपर पहुँचते हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर पीछे मुड़कर मुझे नहीं देखते हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और न ही एक चुटकी सम्मान देते हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
घर में बातों के कड़वे घूँट पीता हूँ—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
“यही दिमाग कहीं और लगाते,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपनी विद्वमता बेचकर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दो पैसे तो कमा लाते।।”
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मुस्कुराकर कहता हूँ—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं नहीं सुधरूँगा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं जो हूँ, सो हूँ।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
चाहे लोग मेरा दुरुपयोग करें,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मुझे अपनी सीढ़ी बनाएँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरे सहारे ऊँचाइयाँ छू लें,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और मुझे कहीं किसी कोने में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अकेला खड़ा छोड़ जाएँ—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर मैं जो हूँ, सो हूँ।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरी उपयोगिता
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सब जानते हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर मेरी अंतर्मन को
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कम ही पहचानते हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
न ज्ञान को बाज़ार की वस्तु बनाता,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
न अपनी विद्वता बेचना ही चाहता।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अर्थ नहीं मिला,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तो क्या हुआ?
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कभी-कभी उपलब्धि की
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्षणभर मिली रोशनी भी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अँधेरे मन में आत्मसंतोष का
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक दीप अवश्य जला देती है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
इसी दीप को थामे मैं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपनी राह चलता जाता,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
घर में बातें सुनता हूँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कभी-कभी बाहर भी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
थाली से तेज़ पत्ते की तरह
                                                                 
                            

                                                                 
                            
निकाल दिया जाता हूँ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर भी न टूटता हूँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
न बदलता हूँ, और
                                                                 
                            

                                                                 
                            
न अपने होने के अस्तित्व से
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इनकार करता हूँ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं जो हूँ, सो हूँ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
लोग आएँगे, जाएँगे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपना काम निकालेंगे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर मुझे भूल जाएँगे—
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर मैं अपने भीतर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक संसार बचा रखूँगा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जहाँ ज्ञान बिकता नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जहाँ कविता झुकती नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जहाँ मन हारता नहीं—
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
वहीं मेरा घर है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वहीं मेरी पहचान है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इसलिए आज भी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मुझे बदलना मत,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
स्वार्थ के तराज़ू पर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मुझे तौलना मत,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्योंकि मैं जो हूँ, सो हूँ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं उपयोगी हूँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उपयोग की वस्तु नहीं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
विद्वान हूँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर बिकाऊ नहीं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं अकेला हूँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर अधूरा नहीं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं जो हूँ, सो हूँ—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और यही होना
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरी सबसे बड़ी जीत है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
-शम्भु प्रसाद
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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