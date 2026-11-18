जिसके बाद शायद कभी मिलने का मौका भी नहीं मिलेगा।

एक उम्र तो है ही, किसी तरह तुम्हारे बिना गुज़ार लूँगी,

लेकिन क्या तुम्हें पता है,

तुमसे दूर रहने का दर्द कितना गहरा है?



यह सिर्फ बिछड़ना नहीं है,

यह उस रिश्ते का अधूरा रह जाना है,

जिसे मैंने दिल से अपना माना था।



इस जीवन में अब न कोई दूसरा जन्म होगा,

न कोई नई शुरुआत,

न कोई दूसरा जीवन, जिसमें हम फिर मिल सकें।

जो अधूरा रह गया, वह हमेशा अधूरा ही रहेगा।



इस जन्म में तुम्हारा साथ नसीब नहीं हुआ,

तो अगले जन्म में भी शायद इसकी कोई उम्मीद नहीं।

कितनी अजीब बात है न,

कुछ लोग दिल में हमेशा के लिए बस जाते हैं,

लेकिन किस्मत में कभी नहीं लिखे जाते।



दुनिया में बिछड़ने वालों को

फिर मिलने की उम्मीद तो होती है,

वे मन ही मन एक मुलाकात का सपना देखते हैं।

लेकिन हमारे हिस्से में तो

वह सपना भी नहीं आया।



हमारा बिछड़ना सिर्फ कुछ दिनों की दूरी नहीं है,

यह एक ऐसी आखिरी विदाई है,

जिसके बाद शायद कभी मिलने का मौका भी नहीं मिलेगा।



न कोई वादा बाकी रहेगा,

न मिलने की कोई उम्मीद,

बस कुछ यादें रहेंगी,

कुछ अधूरी बातें रहेंगी

और एक दर्द, जो उम्र भर दिल में रहेगा।



कभी-कभी ज़िंदगी में,

कुछ रिश्ते इतने अपने हो जाते हैं,

कि उनसे बिछड़ना आसान नहीं होता,

लेकिन किस्मत के फैसलों के आगे,

इंसान बेबस हो जाता है।

-संजू मौर्या

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57 मिनट पहले