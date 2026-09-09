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नहीं, हम में कोई अनबन नहीं है

Shakti

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                            नहीं, हम में कोई अनबन नहीं है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बस इतना है कि अब वो मन नहीं है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुझसे कोई शिकायत भी नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बस अब तेरा इंतज़ार करने का मन नहीं है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुझे लेकर कोई उलझन नहीं है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उलझी हुई तो बस मैं हूँ…
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और इन दिनों मैं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपने आप को सुलझा रही हूँ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तू बुरा नहीं था,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शायद मैं ही बहुत कुछ उम्मीद कर बैठी थी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ रिश्तों को उम्र भर का समझकर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ पल बहुत दूर तक जी बैठी थी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
अब न तुझे खोने का डर है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
न तुझे पाने की कोई चाह…
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बस अपने भीतर जो बिखर गया था,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसे धीरे-धीरे समेट रही हूँ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
हमारे बीच कुछ टूटा नहीं है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बस वो पहले जैसा जुड़ाव नहीं है…
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तू अपनी जगह ठीक है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं अपनी जगह लौट रही हूँ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
और सच कहूँ—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुझे लेकर कोई उलझन नहीं है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बस अब मुझे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
खुद को समझने का मन है…
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्योंकि बहुत वक्त तक
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं तुझे समझती रही,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अब थोड़ी सी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
खुद को समझ रही हूँ।
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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