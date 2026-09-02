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कविता : स्वीकार करो उपहार प्रिए

shailendra sharma

shailendra sharma

Mere Alfaz 
                
                                                         
                            भावुक हृदय के क्रंदन को
                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्रेम अश्रु की स्याही से
                                                                 
                            

                                                                 
                            
गुंथकर तुमको भेज रहा हूं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं शब्दों का हार प्रिए
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
स्वीकार करो उपहार प्रिए
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम स्मृति की चेतनता हो
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भावों की भावुकता हो
                                                                 
                            

                                                                 
                            
विरह के चुभते कांटों में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पुष्पों की कोमलता हो
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हृदय में ऐसे दीप्तिमान हो
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ज्यों पूरनमासी त्यौहार प्रिए
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
स्वीकार करो उपहार प्रिए
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
काले घने मेघ के जैसे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम मन में छा जाती हो
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चुपके से मादक बयार
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बनकर तुम आ जाती हो
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सावन की बरखा हो तुम
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और बूंदों का श्रृंगार प्रिए
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
स्वीकार करो उपहार प्रिए
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम जो हमसे रूठ गए हो
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मन में एक व्याकुलता है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्रेम दक्षता है संभव न हो
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर अन्तस में निश्छलता है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्षमा योग्य यदि बात मेरी हो
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मांगू बन याची बारंबार प्रिए
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
स्वीकार करो उपहार प्रिए
                                                                 
                            

                                                                 
                            
स्वीकार करो उपहार प्रिए।।
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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